Webo: Muslera benim gollerimi yemekten bıktı

Türkiye'deki futbol kariyerine 2011 yılında Başakşehir'de başlayan ve 1.5 sezonda 56 maçta 24 gol atarak, Fenerbahçe'ye 3 milyon Euro karşılığında transfer olan Webo, burada da 2.5 sezonda 89 maçta 33 gol atmayı başardı. Kamerunlu forvet, 2015 yazında Osmanlıspor'un yolunu tuttu ve 40 maçta 10 kez ağları havalandırdı. Türkiye'yi de yakından tanıyan Kamerunlu yıldız Antalya kampında konuştu:



Öncelikle Osmanlıspor Kulübü'nün başarısını bize anlatır mısın?

Aslında sahada gördüğünüz çok büyük bir başarı. Ama bunun arkasında başkanından yönetimine tüm çalışanlarına kadar herkesin katkısı var. Biz futbolcular da çok büyük bir iş başardık diye düşünüyorum. Bu sene kullandığımız bir terim var: Biz büyük bir aileyiz... Kariyerim boyunca tüm oynadığım takımlarda bu terim çok kullanılırdı. Ama ben burada bunu gerçekten iliklerime kadar hissediyorum. Statta, tesislerde öyle bir atmosfer var. Herkes bizim ailemiz gibi.







Avrupa'da Osmanlıspor'un hedefi nedir?

Bizim birlikte olduğumuz aile düş kurmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecek. Çok zorlu bir rakibimiz var: Olympiakos. Tüm geçmişleriyle beraber turun favorisi onlar. Ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar elimizden geldiği kadar o maça hazır olmaya çalışacağız. Çünkü 20 Haziran'dan beri bunun için çalışıyoruz. Özellikle Avrupa maçlarında Dört Büyük takımın taraftarları bize desteğe geliyor. Bu aslında sadece bize değil Türkiye'ye destek. Herkese söz veriyorum, Türk insanını en iyi şekilde temsil edeceğiz Avrupa'da. Destek istiyoruz.



Süper Lig'de yarış nasıl geçer?

Burada gurur duymamız gereken bir şey var: Medipol Başakşehir Kulübü herkese başka alternatifler olduğunu gösterdi. Yani şu anda yaptıkları şey diğer Üç Büyük dışındaki takımların hayal ettikleri şey. Bizim hedefimiz üç kulvarda başarılı olmak. Ama UEFA Avrupa Ligi'nin çok yorduğuna katılmıyorum. Bazı anahtar oyuncularımızın sakat ve cezalı olduğu maçlar vardı. Ama panikleyecek hiçbir şey yok. Sakin olabilirsiniz çünkü biz ikinci yarıda daha iyisini yapacağız. UEFA Avrupa Ligi büyük heyecan ama 8 günde 2 maç yaptık. Oradan da çok iyi çıktık. Sezonu iyi bitirmek için ikinci yarıda daha iyi olmamız lazım. Kimin şampiyon olacağını Allah bilir. Ama Başakşehir'in yarışa kattığı heyecanın aynısını biz de yapmak istiyoruz.







TÜRKİYE'Yİ YÖNETENLERE İNANMAK LAZIM HER ŞEY DÜZELECEK

'Her şeyden önce kişisel olarak uzun zamandır Türkiye'deyim. Türkiye'yi tanıyorum ve şu anki Türkiye'yi de görüyorum. Problemleri görüyorum. Gitmek isteyenler var, gelmek istemeyenler var. Ama ben 7 yıldır buradayım, 7 yıldır tanıdığım Türkiye'nin bir barış sürecine gireceğini, eski günlerine döneceğine inanıyorum. Burası turistik bir ülke ve öyle olmaya devam edecek. Saygı duyulan, turistlerin uğrak yeri olan bir ülke burası ve yaşanan olaylarla ilgili devlet ve polis büyük uğraş veriyor. Çünkü Türkiye herkese kucak açan bir ülke. Bana da kucak açtı. Türk halkının, yaşanan bütün zorlukların altından kalkacaklarına inancım ve güvenim tam.'



MUSLERA YANIMDA BÜYÜDÜ

Muslera için ne diyebilirim... Yanımda büyüdü adeta. 2000-2002'de Uruguay'da, aynı şehirde oynuyorduk. Aile gibiydik Lugano, Suarez ve Muslera'yla birlikte... Onu çok seviyorum çünkü gollerimi yemekten yoruldu! Öyle diyor bana! 'Hangi formayla çıksan hep gol atıyorsun bana' diyor!



GÜİZA'YI GOL KRALI YAPAN BENDİM!

Bir defasında başkan Aziz Yıldırım ile konuşuyorduk. Bana 'Güiza'yı Mallorca formasıyla izlerken seni de gördüm bayağı iyi oynuyordun' demişti. Ben de kendisine bir şaka yapmıştım. 'Evet, Güiza orada 27-28 gol attı, doğru ben attırdım o golleri kendisine!' demiştim. Ben o sezon başında sakattım, 4 ay takımdan uzaktım. 6 ay gibi bir sürede 11 asist yapmıştım. Ama Güiza'nın menajeri olan eşi, Luis Aragones'in beni çok istediğini söylemişti. Ama olmadı, nedenini bilmiyorum. Sonra ben Başakşehir'e gelince, herkes beni tanıdı ve Fenerbahçe ile yolum kesişti.



EMENİKE İLE KONUŞACAĞIM

Emenike'nin bir yeteneği var, herkes biliyor. Ama bazı oyuncuların iyi oynamaları için iyi hissetmeleri gerekir. Çok iyi başladı sezona. Başından geçenler için üzgünüm. Ne olduğunu anlamak için kendisini arayacağım. Çok duygusal bir oyuncu. Hep saygı duyulmasını hep sevilmesini bekleyen bir oyuncu. Ama olanlar için üzgünüm.



F.BAHÇE BAŞKANI OLSAM EKİCİ'Yİ İSTERDİM

Daha önce verdiğim röportajlara bakabilirsiniz. İki yıl önce söyledim, yine söylüyorum: Bence Mehmet Ekici en iyi Türk futbolcu. Ben Fenerbahçe'nin hocası ya da Fenerbahçe Kulübü Başkanı değilim ama bu tarz oyuncuları takımımda görmek isterim. Çok farklı özellikleri olan bir oyuncu çok iyi bir ayağı ve oyun görüşü var.



MESSİ VE EMRE EN İYİSİYDİ

Beraber oynadığın en iyi futbolcu kim?

Karşılıklı oynadığım en iyi oyuncu Messi ama Emre Belözoğlu bence Türkiye'nin en büyük yeteneği. Salih Uçan'ın farklı özellikleri var. Musa Çağıran aynı şekilde farkı bir oyuncu. Biliyor musunuz, benim Fenerbahçe'ye gelmemi en çok isteyenlerden biri Alex'ti. İBB formasıyla Fenerbahçe'yi 4-2 yendiğimiz maçtan önce Alex, maça çıkmadan önce bizim soyunma odasına geldi. Beni dışarı çağırdı ve 'Bize gel, bize gel, lütfen bize gel' demişti!