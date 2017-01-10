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Podolski transferinde son durum

Çin'e transfer olacağı iddia edilen Lukas Podolski, Almanya'da transfer söylentilerini yalanlarken Çin kulübü Guanghzhou, yıldız isimle ilgilenmediğini duyurdu.

Spor / 10 Ocak 2017 Salı 16:39
Podolski transferinde son durum

Transfer döneminin hareketli takımlarından G.Saray'da geleceği en fazla merak edilen isim olan Lukas Podolski, kafa karıştıran açıklamalarda bulundu.

Çin'e sadece 10 milyon Euro gibi çok yüksek bir yıllık ücret karşılığında transfer olmaya sıcak baktığı bilinen yıldız isim, bir organizasyona katılmak için gittiği Almanya'da, transfer söylentilerini yalanladı.



ÇİN KULÜBÜ: İLGİLENMİYORUZ

Çin'e gideceği yönünde çıkan haberleri, 'söylenti' olarak yorumlayan 31 yaşındaki futbolcu, İstanbul'a döneceğini açıkladı. G.Saray yönetimi 7 milyon Euro karşılığında Beijing Guoan ile anlaşmış ve Alman yıldızdan bir karar vermesini istemişti. Poldi'nin bu sözleri, Çin'den daha fazla para koparmak için söylediği düşünülürken, Guanghzhou kulübü ise yıldız isimle ilgilenmediklerini açıkladı.

EuroAlmanyaBeijingÇinLukas Podolski


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