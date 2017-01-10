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Lig TV tarihe karışıyor

Türk futbolseverlerin 2001 yılından beri Süper Lig'i takip ettiği Lig TV kanalının ismi beIN Sports olacak.

Spor / 10 Ocak 2017 Salı 10:34
Lig TV tarihe karışıyor

2015 yılında beIN Media Group tarafından satın alınan ve Ağustos 2016'dan bu yana yeni sahiplerince yönetilen Digiturk platformunun en gözde kanalının ismi tarih olacak.

13 Ocak'tan itibaren Lig TV, Lig TV 2, Lig TV 3 ve Lig TV 4 kanallarının ismi beIN Sports, beIN Sports 2, beIN Sports 3 ve beIN Sports 4 olarak değişecek.

Habertürk'ün haberine göre; Süper Lig'in yanı sıra Premier Lig, La Liga, Ligue 1 ve Serie A'nın da yayın haklarına sahip olan kanallar, Lig TV ismiyle son yayınlarını Perşembe günü gerçekleştirecekler.

La LigaSüper Lig


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