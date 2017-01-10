Beyaz Gazete Ana Sayfa

Jackson Martinez transferi bitmek üzere

Beşiktaş, 30 milyon Euro'luk bonservis bedeli bulunan Jackson Martinez'i 3 milyon Euro'luk kiralama bedeliyle kadrosuna katmayı istiyor.

Spor / 10 Ocak 2017 Salı 12:15
Jackson Martinez transferi bitmek üzere

Samuel Eto'o transferinden sonuç alamayan Beşiktaş, Jackson Martinez için kiralama teklifinde bulundu.

Siyah-beyazlılar Samuel Eto'o olmayınca harıl harıl forvet arayışlarına girişti. Kartal'ın listesindeki isimlerden biri de Jackson Martinez.



AVRUPA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Büyük umutlarla gittiği Atletico Madrid'de başarısız olan ve Çin'in Guangzhou Evergrande ekibinin yolunu tutan 30 yaşındaki oyuncu Avrupa'ya dönmek istiyor. Bonservis bedeli 30 milyon Euro olduğu için siyah-beyazlılar 3 milyon Euro'luk kiralama bedeliyle Jackson'a çubuklu formayı giydirmeye çalışıyor.

Avrupa futboluna özlem duyan tecrübeli golcünün kendini yeniden kanıtlama isteği Beşiktaş'ın elini güçlendiriyor.

AvrupaGuangzhouEuroAtletico MadridBeşiktaş


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YAZAR-ÇİZER TAKIMI AKLINIZI BAŞINIZA TOPLAYIN!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Mehmet Orhan

BU SAVAŞI KAZANMAK ZORUNDAYIZ!

Mehmet Orhan
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar