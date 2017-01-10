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Galatasaray'da Yasin için karar verildi

Galatasaray’da süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin’e af çıktı. Başarılı futbolcu, cezalı olduğu Atiker Konyaspor maçının ardından takıma dahil edilecek.

Spor / 10 Ocak 2017 Salı 14:05
Galatasaray'da Yasin için karar verildi

Galatasaray'da Yasin Öztekin takıma dahil oluyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart ve disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılan futbolcu, takıma dahil olacak.

Kırmızı kart cezalısı olduğu için Atiker Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Yasin Öztekin, Konyaspor maçının ardından takıma dahil olacak.

Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 19 resmi maça çıkan Öztekin, attığı 8 gole Galatasaray'ın en skorer ismi oldu. Yasin, bu maçlarda 1 de asist yaptı.

Süresiz kadro dışı bırakıldı
Yasin Öztekin savunmasını verdi!

TuzlasporYasin ÖztekinKonyasporGalatasaray


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