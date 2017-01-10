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Galatasaray'da o isim istifası kabul edilmedi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yönetici Alp Yalman'ın istifasını kabul etmedi, "Yanlış anlamalara sebep olabilir." dedi.

Spor / 10 Ocak 2017 Salı 11:17
Galatasaray'da o isim istifası kabul edilmedi

Galatasaray Sportif A.Ş.'de uzun süredir görev yapan Alp Yalman'ın kısa bir süre önce istifa ettiği ancak Dursun Özbek'in bu istifayı kabul etmediği ortaya çıktı...

'BEN ARTIK BU GÖREVDE OLMAK İSTEMİYORUM'
Yapılan söylemler, yanlış transfer görüşmeleri, sonuçlanan transfer imzaları üzerine Alp Yalman, Başkan Dursun Özbek'e, 'Ben görevi bırakıyorum artık bu görevde olmak istemiyorum ve istifa ediyorum' teklifinde bulunduğu ve Dursun Özbek'in, Yalman'ın bu istifa teklifinin ardından kısa süreli bir şaşkınlık yaşadığı öğrenildi.



'YANLIŞ ANLAŞILIR'
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Alp Yalman'ın istifa teklinin ardından deneyimli yönetici Yalman'a, 'Alp Ağabey şimdi istifa edersen camia içinde yanlış anlamalara neden olabilir. Sen bana 1 ay süre ver. İstifanı kabul etmem mümkün değil' diyerek Alp Yalman'ın istifasını kabul etmedi.

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