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Dünya Kupası'nda yeni düzenleme

FIFA, 2026'dan itibaren Dünya Kupası'na 48 takımın katılacağını açıkladı.

Spor / 10 Ocak 2017 Salı 12:58
Dünya Kupası'nda yeni düzenleme

FIFA Konseyi, Dünya Kupası'nın 2026'dan itibaren 48 takımla oynanacağını açıkladı.

Zürih'te toplanan FIFA Konseyi, Avrupa Kıtası ülkelerinin karşı olmasına rağmen, Başkan Gianni Infantino'nun ısrarı ile istediği tarihi kararı resmen açıkladı. Dünya Kupası, 2026 yılından itibaren 48 takımın katılımıyla oynanacak.

16 GRUPTA 3'ER TAKIM YER ALACAK

FIFA tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 yılından itibaren 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'nda 16 grupta 3'er takım yer alacak.

64 olan toplam maç sayısının 80'e yükseldiği yeni uygulamada Dünya Kupası toplam 32 gün sürecek. 5.5 milyar dolar olan yayın ve reklam gelirleri ise 6.5 milyar dolara yükselecek.

Dünya Kupası


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