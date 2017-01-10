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All-Star kadroları açıklandı

Spor Toto All-Star 2017 kadroları açıklandı.

Spor / 10 Ocak 2017 Salı 16:17
All-Star kadroları açıklandı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından bu yıl 14. kez düzenlenecek olan Spor Toto All-Star 2017'nin kadroları açıklandı. 15 Ocak Pazar günü Ülker Arena'da düzenlenecek olan Spor Toto All-Star 2017 saat 14.00'te başlayacak.

All-Star 2017'de hünerlerini sergileyecek olan basketbolcular şöyle:

ASYA KARMASI

Jordan Theodore (Banvit), Kostas Sloukas (Fenerbahçe), DeJuan Summers (Pınar Karşıyaka), Bogdan Bogdanovic (Fenerbahçe), Ekpe Udoh (Fenerbahçe)

Yedekler: Barış Ermiş (TOFAŞ), Mateusz Ponitka (Pınar Karşıyaka), Furkan Korkmaz (Banvit), Shaquielle Mckissic (Muratbey Uşak), Julian Wright (Trabzonspor MP), Okben Ulubay (Yeşilgiresun Bld.), Davon Jefferson (Gaziantep)

Başantrenör: Orhun Ene

AVRUPA KARMASI

Sinan Güler (Galatasaray OB), Thomas Heurtel (Anadolu Efes), Cedi Osman (Anadolu Efes), Will Clyburn (Darüşşafaka Doğuş), Vladimir Stimac (Beşiktaş SJ)

Yedekler: Brad Wanamaker (Darüşşafaka Doğuş), Kenny Hayes (Dİ Büyükçekmece), Jaka Klobucar (İstanbul BBSK), Austin Daye (Galatasaray OB), Earl Clark (Beşiktaş SJ), Bryant Dunston (Anadolu Efes), Semih Erden (Darüşşafaka Doğuş)

Başantrenör: Velimir Perasovic

LEASEPLAN YETENEK YARIŞMASI

Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), Berk Uğurlu (Fenerbahçe), Alp Karahan (Pınar Karşıyaka), Can Korkmaz (Galatasaray Odeabank), Yiğit Arslan (TOFAŞ), Doğuş Özdemiroğlu (Yeşilgiresun Belediyespor)

ING BANK 3 SAYI YARIŞMASI

Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş), Michael Thompson (Beşiktaş Sompo Japan), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), Sean Armand (İstanbul BBSK), Marcus Denmon (Gaziantep Basketbol), Vasilije Micic (TOFAŞ)

METLIFE SMAÇ YARIŞMASI

Tyler Honeycutt (Anadolu Efes), Furkan Korkmaz (Banvit), Josh Owens (Pınar Karşıyaka), Stefan Moody (Trabzonspor Medical Park), Osiris Eldridge (Demir İnşaat Büyükçekmece), Jan Vesely (Fenerbahçe)

Berk UğurluSpor TotoTürkiye Basketbol FederasyonuSemih ErdenDoğuş


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