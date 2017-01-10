Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından bu yıl 14. kez düzenlenecek olan Spor Toto All-Star 2017'nin kadroları açıklandı. 15 Ocak Pazar günü Ülker Arena'da düzenlenecek olan Spor Toto All-Star 2017 saat 14.00'te başlayacak.



All-Star 2017'de hünerlerini sergileyecek olan basketbolcular şöyle:



ASYA KARMASI



Jordan Theodore (Banvit), Kostas Sloukas (Fenerbahçe), DeJuan Summers (Pınar Karşıyaka), Bogdan Bogdanovic (Fenerbahçe), Ekpe Udoh (Fenerbahçe)



Yedekler: Barış Ermiş (TOFAŞ), Mateusz Ponitka (Pınar Karşıyaka), Furkan Korkmaz (Banvit), Shaquielle Mckissic (Muratbey Uşak), Julian Wright (Trabzonspor MP), Okben Ulubay (Yeşilgiresun Bld.), Davon Jefferson (Gaziantep)



Başantrenör: Orhun Ene



AVRUPA KARMASI



Sinan Güler (Galatasaray OB), Thomas Heurtel (Anadolu Efes), Cedi Osman (Anadolu Efes), Will Clyburn (Darüşşafaka Doğuş), Vladimir Stimac (Beşiktaş SJ)



Yedekler: Brad Wanamaker (Darüşşafaka Doğuş), Kenny Hayes (Dİ Büyükçekmece), Jaka Klobucar (İstanbul BBSK), Austin Daye (Galatasaray OB), Earl Clark (Beşiktaş SJ), Bryant Dunston (Anadolu Efes), Semih Erden (Darüşşafaka Doğuş)



Başantrenör: Velimir Perasovic



LEASEPLAN YETENEK YARIŞMASI



Kenan Sipahi (Beşiktaş Sompo Japan), Berk Uğurlu (Fenerbahçe), Alp Karahan (Pınar Karşıyaka), Can Korkmaz (Galatasaray Odeabank), Yiğit Arslan (TOFAŞ), Doğuş Özdemiroğlu (Yeşilgiresun Belediyespor)



ING BANK 3 SAYI YARIŞMASI



Birkan Batuk (Darüşşafaka Doğuş), Michael Thompson (Beşiktaş Sompo Japan), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), Sean Armand (İstanbul BBSK), Marcus Denmon (Gaziantep Basketbol), Vasilije Micic (TOFAŞ)



METLIFE SMAÇ YARIŞMASI



Tyler Honeycutt (Anadolu Efes), Furkan Korkmaz (Banvit), Josh Owens (Pınar Karşıyaka), Stefan Moody (Trabzonspor Medical Park), Osiris Eldridge (Demir İnşaat Büyükçekmece), Jan Vesely (Fenerbahçe)



