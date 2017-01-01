Beyaz Gazete Ana Sayfa

Mehmet Topal Reina'da mıydı?

Fenerbahçe'den Mehmet Topal açıklaması! İstanbul Ortaköy'de yaşanan ve yılbaşını kana bulayan saldırıda Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın aynı mekanda olduğu haberleri üzerine açıklama yapıldı.

Spor / 1 Ocak 2017 Pazar 14:58
Mehmet Topal Reina'da mıydı?

İstanbul Ortaköy'de yaşanan ve yılbaşını kana bulayan saldırıda Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın aynı mekanda olduğu haberleri üzerine açıklama yapıldı.

Ortaköy'de değil, yurtdışında

Ortaköy'de yaşanan hain terör saldırısında Fenerbahçe'li futbolcu Mehmet Topal'ın, saldırıya uğrayan mekanda bulunduğu haberleri üzerine kulüpten açıklama yapıldı. Basın mensuplarına gönderilen açıklamada Mehmet Topal'ın Ortaköy'de değil, tatil için yurt dışında olduğu bilgisi verildi.

Kulüpten başsağlığı mesajı

Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısıyla ilgili Fenerbahce.org'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

2017 yılına girmenin heyecanını paylaşmayı umduğumuz bu gece, Ortaköy'de bir gece kulübünde, silahlı saldırı gerçekleştiğini, ilk resmi açıklamaya göre 35 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı bulunduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne gölge düşürmeye yönelik bu hain saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyor; tüm yaralı vatandaşlarımıza ve resmi görevlilere acil şifalar diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

İstanbul Beşiktaş saldırısından kurtuldu, gece kulübünde hayatını kaybetti İzle İstanbul Beşiktaş saldırısından kurtuldu, gece kulübünde hayatını kaybetti İzle Vasip Şahin: 35 kişi hayatını kaybetti İzle Vasip Şahin: 35 kişi hayatını kaybetti İzle Görgü tanığı saldırı anını anlattı İzle Görgü tanığı saldırı anını anlattı İzle Gece kulübüne silahlı saldırı İzle Gece kulübüne silahlı saldırı İzle İstanbul Ortaköy'de silah sesleri İzle İstanbul Ortaköy'de silah sesleri İzle Gece Kulübüne Terör Saldırısı: 39 Ölü, 69 Yaralı Gece Kulübüne Terör Saldırısı: 39 Ölü, 69 Yaralı Ortaköy saldırısında şehit olan polisin kimliği belli oldu Ortaköy saldırısında şehit olan polisin kimliği belli oldu Saldırı sonrası ABD'den ilk açıklama Saldırı sonrası ABD'den ilk açıklama AB'den saldırı ile ilgili ilk açıklama AB'den saldırı ile ilgili ilk açıklama Bakan Bozdağ: Terör bitecektir Bakan Bozdağ: Terör bitecektir O anları görgü tanığı anlattı O anları görgü tanığı anlattı Vali Şahin'den ilk açıklama Vali Şahin'den ilk açıklama

Mehmet TopalBaşsağlığıReinaFenerbahçeSilahlı Saldırı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar