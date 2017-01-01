Mehmet Topal Reina'da mıydı?

İstanbul Ortaköy'de yaşanan ve yılbaşını kana bulayan saldırıda Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'ın aynı mekanda olduğu haberleri üzerine açıklama yapıldı.



Ortaköy'de değil, yurtdışında



Ortaköy'de yaşanan hain terör saldırısında Fenerbahçe'li futbolcu Mehmet Topal'ın, saldırıya uğrayan mekanda bulunduğu haberleri üzerine kulüpten açıklama yapıldı. Basın mensuplarına gönderilen açıklamada Mehmet Topal'ın Ortaköy'de değil, tatil için yurt dışında olduğu bilgisi verildi.



Kulüpten başsağlığı mesajı



Ortaköy'de düzenlenen terör saldırısıyla ilgili Fenerbahce.org'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:



2017 yılına girmenin heyecanını paylaşmayı umduğumuz bu gece, Ortaköy'de bir gece kulübünde, silahlı saldırı gerçekleştiğini, ilk resmi açıklamaya göre 35 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı bulunduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne gölge düşürmeye yönelik bu hain saldırıda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyor; tüm yaralı vatandaşlarımıza ve resmi görevlilere acil şifalar diliyoruz.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ