Mehmet Ekici transferinde son durum

Trabzonspor'un Aatif ve Fernandao için Fenerbahçe'ye Mehmet Ekici'yi önermesiyle bu hamleyi gündeme alan Sarı-Lacivertliler, Fernandao'yu kesinlikle takımdan göndermeyi düşünmese de alternatif yollarla bu takasa yanaştı.







Trabzonspor'un Fernandao talebine kiralık başka bir oyuncu veya düşük bir ücret karşılığında çözüm üretmeye hazırlanan Sarı-Lacivertliler, Tabzonspor ile anlaşarak 2009'daki Gökhan Ünal-Burak Yılmaz takasından sonra iki kulüp arasındaki ilk transferin de önünü açtı.







EKİCİ DE İSTEKLİ



Galatasaray'ın direkt oyuncu ile görüşmesinden dolayı Trabzonspor'un Mehmet Ekici'yi Fenerbahçe'ye vermeye sıcak baktığı ortamda Sarı-Lacivertliler başarılı oyuncunun menajeri olan babası Hacı Ekici ile Trabzon'un izni doğrultusunda ilk görüşmeyi gerçekleştirirken, bu temas oldukça olumlu geçti.







Galatasaray gibi Mehmet Ekici'ye 2 milyon Euro civarında yıllık ücret vermeye yanaşan Sarı-Lacivertliler Aatif'ı da Trabzon'a gitmeye ikna etme yolunda önemli adımlar attı.







Mehmet Ekici de Fenerbahçe'de o bölgedeki ihtiyaçtan dolayı Sarı-Lacivertliler'e daha sıcak bakıyor ve üstelik babası da iyi bir Fenerbahçeli.







Yılın takası adım adım mutlu sona doğru yaklaşırken transferin kısa bir süre içerisinde resmi olarak sonuçlandırılması bekleniyor.







ADVOCAAT DA ONAY VERDİ



Fenerbahçe yönetiminin Trabzonspor'dan Mehmet Ekici transferine teknik direktör Dick Advocaat da onay verdi.







Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli hocası Türk yardımcılarına Ekici ile ilgili rapor hazırlatırken oyuncudan memnun kaldığı öğrenildi.







Trabzon formasıyla bu sezon 19 maça çıkan Mehmet Ekici, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.



Fenerbahçe ile Trabzonspor masaya oturdu