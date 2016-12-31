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Fenerbahçe transfer açıklamasını yaptı

Fenerbahçe, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Oleksandr Karavaev’le görüşmelere başlandığını duyurdu.

Spor / 31 Aralık 2016 Cumartesi 16:50
Fenerbahçe transfer açıklamasını yaptı

Ukrayna temsilcisi Zorya, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Oleksandr Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurmuştu. Sarı-Lacivertli ekip de, bu futbolcuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Kulübümüz Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in oyuncusu Oleksandr Karavaev'in ligin ikinci yarısında kulübümüze kiralanması suretiyle transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlamıştır.'

UkraynaFenerbahçeShakhtar Donetsk


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