Fenerbahçe transfer açıklamasını yaptı

Ukrayna temsilcisi Zorya, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Oleksandr Karavaev'in Fenerbahçe'ye transfer olduğunu duyurmuştu. Sarı-Lacivertli ekip de, bu futbolcuyla görüşmelere başlandığını açıkladı.



Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



'Kulübümüz Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in oyuncusu Oleksandr Karavaev'in ligin ikinci yarısında kulübümüze kiralanması suretiyle transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlamıştır.'



