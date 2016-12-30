Beyaz Gazete Ana Sayfa

Galatasaray'da gideceklerin listesi belli oldu

Chedjou, Hamit ve Sigthorsson'un sözleşmesini fesheden G.Saray yönetimi, takımda oynama şansı bulamayan ve aralarında Podolski'ninde bulunduğu oyuncularla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Spor / 30 Aralık 2016 Cuma 10:29
Galatasaray'da gideceklerin listesi belli oldu

Galatasaray, yapılan görüşmelerin ardından, Kolbeinn Sigthorsson, Hamit Altıntop ve Aurelien Chedjou ile sözleşmelerinin karşılıklı olarak feshedilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

KAP'A BİLDİRİLDİ
Galatasaray, Sigthorsson'un sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Sarı Kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, 'Profesyonel futbolcumuz Kolbeinn Sigthorsson ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Oyuncuya kalan kontrat bedeli olan 1.180.000 Euro yerine 400.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir.' denildi.



6 KİŞİ DAHA GÖNDERİLECEK
Sarı-kırmızılı yönetim, resmi olarak kadroda bulunan ancak takımdan ayrı olarak Florya'da bireysel çalışmalar yapan Jem Karacan, Endoğan Adili ve Umut Gündoğan ile de yolları ayıracak.

Ayrıca sezon başında transfer olan ancak Çaykur Rizespor'a kiralanan ve Karadeniz ekibinden de ayrılan Emrah Başsan'a da Anadolu kulüplerinden talipler olduğu, kısa sürede Emrah'ın da takımdan gönderileceği ifade edildi.

Sarı kırmızılıların bir başka sözleşmeli futbolcusu Lucas Ontivero da yönetimin kadroda düşünmediği isimler arasında. Genç oyuncunun da sözleşmesi kısa süre içinde feshedilecek.



PODOLSKİ SATILACAK
Öte yandan ailesini İstanbul'dan gönderen Podolski için Çin'den 7 ile 10 milyon Euro arası bir gelir bekleyen yönetim, Riekerink'in raporu doğrultusunda 3-4 oyuncu almanın hesaplarını yapıyor.

Lucas OntiveroKamuyu Aydınlatma PlatformuHamit AltıntopEndoğan AdiliGalatasaray


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

Ahmet Şık Dokunulmaz Değildir!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar