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Beşiktaş sol bek transferini bitiriyor

Beşiktaş sol bek transferinde Zorya Luhansk takımında forma giyen Sobol ile prensipte anlaşmaya vardı.

Spor / 30 Aralık 2016 Cuma 15:34
Beşiktaş sol bek transferini bitiriyor

İlk olarak kadrosuna Hollandalı Ryan Babel'i katan Siyah-Beyazlılar, devre arası transfer döneminin ikinci transferini gerçekleştirdi.

İMZALARIN ATILMASI BEKLENİYOR

Milliyet gazetesinin haberine göre Eduard Sobol transferinde iki kulüp karşılıklı olarak anlaştığında imzaların atılması bekleniyor. Sobol, Beşiktaş'ta yarım sezon kiralık forma giyecek.



BONSERVİSİ SHAKHTAR'DA

Beşiktaş, 21 yaşındaki Sobol'u kadrosuna katarak sezon sonuna kadar sol bek pozisyonunda sorun yaşamak istemiyor. Sobol'un bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunuyor.

Shakhtar Donetsk'ten Zorya'ya kiralanan Sobol, bu sezon 18 mücadelede forma şansı buldu.

Ryan BabelDevre ArasıShakhtar DonetskBeşiktaş


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