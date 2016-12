A Milli Futbol Takımı, 2016 yılında 7'si resmi, 6'sı özel olmak üzere 13 maç yaptı. Bu karşılaşmalarda 6 galibiyet alan ay-yıldızlı ekip, 3 müsabakayı beraberlik, 4 maçı ise yenilgiyle tamamladı.



Milliler, 2016 senesinde yaptığı maçlarda rakip filelere 14 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.



- EURO 2016'da gruptan çıkamadı



A Milli Takım, mücadele ettiği 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) finallerinde gruptan çıkamadı.



Fransa'nın ev sahipliğinde 10 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde düzenlenen EURO 2016'ya katılma başarısı gösteren ay-yıldızlı takım, Hırvatistan, İspanya ve Çekya ile D Grubu'nda yer aldı.



Gruptaki ilk maçında Hırvatistan'a Luka Modric'in attığı golle 1-0 yenilen milliler, ikinci maçta İspanya karşısında Alvaro Morata (2) ve Nolito'nun gollerine engel olamadı ve müsabakayı 3-0 kaybetti. Gruptan çıkma adına son maçında Çekya ile karşılaşan milliler, Burak Yılmaz ve Ozan Tufan'ın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Çekya galibiyetiyle önemli bir avantaj yakalayan A Milli Takım, diğer gruplarda beklenen sonuçların çıkmaması üzerine grubunu 3. sırada tamamlayarak şampiyonaya veda etti.



- İngiltere'ye ilk gol atıldı



A Milli Takım, daha önce yaptığı 10 maçta suskun kaldığı İngiltere'ye ilk golünü attı.



EURO 2016 hazırlıkları kapsamında 22 Mayıs 2016'da İngiltere ile deplasmanda karşılaşan ay-yıldızlı ekip, müsabakayı 2-1 kaybetti. Yaptığı 11. maçta da rakibini yenemeyen milliler, mücadelenin 14. dakikasında Hakan Çalhanoğlu'nun ayağında bulduğu golle İngiltere ağlarını tarihinde ilk kez sarstı.



- Dünya Kupası elemeleri kötü başladı



A Milli Futbol Takımı, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nın Avrupa elemelerine iyi başlayamadı.



Hırvatistan, Ukrayna, İzlanda, Finlandiya ve Kosova ile I Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, deplasmanda Hırvatistan ile yaptığı ilk maçı 1-1 berabere tamamladı.



Gruptaki ikinci maçında Konya'da Ukrayna'yı ağırlayan milliler, 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Üçüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 2-0 yenilen ay-yıldızlılar, ilk 3 maç sonunda 2 puan toplayabildi. A Milli Takım, I Grubu'ndaki 4. maçında ise Antalya'da ağırladığı Kosova'yı 2-0'lık skorla geçti ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.



Milliler, I Grubu'nda 5 puanla Hırvatistan, Ukrayna ve İzlanda'nın ardından 4. sırada bulunuyor.



FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 9 grup birincisi doğrudan finallere katılacak. En iyi 8 grup ikincisi ise play-off'ta mücadele edecek.



- Futbolda 2016



Türkiye'de 2016'da Spor Toto Süper Lig şampiyonluğuna Beşiktaş ulaştı.



2015-2016 sezonuna teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde giren siyah-beyazlı ekip, sezonu 79 puanla zirvede tamamladı ve tarihinin 14. şampiyonluğunu elde etti.



Süper Lig'de sezonu son 3 sırada tamamlayan Sivasspor, Eskişehirspor ve İçel İdmanyurdu, TFF 1. Lig'e düşerken, yerlerine Adanaspor, Kardemir Karabükspor ve Alanyaspor geldi.



Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe ile Galatasaray, Antalya'daki finalde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan sarı-kırmızılı takım, üst üste 3, toplamda ise 17. kez kupayı müzesine götürdü.



Sezon başında Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılan Turkcell Süper Kupa'da ise normal süresi 0-0, uzatmaları 1-1 sona eren mücadeleyi penaltılarla sarı-kırmızılı ekip kazandı.



- Avrupa kupalarında Türk takımları



Avrupa kupalarında mücadele eden Türk takımları, yılın ikinci yarısında önemli bir çıkış yakaladı.



2016 yılının ilk yarısında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, son 16, Galatasaray ise son 32 turunu gördü. Galatasaray son 32 turunda İtalya'nın Lazio takımına, Fenerbahçe ise son 16 turunda Portekiz'in Braga ekibine elendi.



Yılın ikinci yarısında Avrupa kupalarında 4 Türk takımı birden yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Portekiz'den Benfica, İtalya'dan Napoli ve Ukrayna'dan Dinamo Kiev'in yer aldığı grubu 3. sırada tamamlayarak, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam hakkı kazandı.



UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa'nın Monaco takımına elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Fenerbahçe, İngiltere'nin Manchester United, Hollanda'nın Feyenoord ve Ukrayna'nın Zorya takımlarının bulunduğu grubu lider tamamlayarak son 32 turuna adını yazdırdı.



İkinci ön eleme turunda girdiği UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda İspanya'dan Villarreal, İsviçre'den Zürih ve Romanya'da Steaua Bükreş takımlarıyla mücadele eden Osmanlıspor, tarihinde ilk kez katıldığı organizasyonda grup lideri olarak son 32 turuna çıktı.



UEFA Avrupa Ligi'ne katılan Atiker Konyaspor, tarihinde ilk kez yer aldığı organizasyonda gruptan çıkamadı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda mücadele eden Medipol Başakşehir ise organizasyona veda etti.



- Uluslararası organizasyonlar ve büyük ligler



EURO 2016'da Portekiz şampiyonluğa ulaştı.



Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada final maçı ev sahibi Fransa ile Portekiz arasında oynandı.



Kadrosunda Cristiano Ronaldo, Ricardo Quaresma, Luis Nani ve Pepe gibi yıldızları bulunduran Portekiz, normal süresi 0-0 sona eren maçı 109. dakikada Eder'in attığı golle 1-0 kazandı ve tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğuna uzandı.



Futbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde ise Sevilla şampiyon oldu.



İki İspanyol takımı Real Madrid ile Atletico Madrid arasında İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadı'nda yapılan final maçının normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 bitti. Penaltılarda Atletico Madrid'e 5-3 üstünlük sağlayan Real Madrid, 14. kez final oynadığı kupayı 11. kez kazanmayı başardı.



İngiltere'nin Liverpool ile İspanya'nın Sevilla takımlarının İsviçre'nin Basel kentindeki Saint Jakob-Park Stadı'nda karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi finalinde ise 3-1'lik skorla gülen taraf İspanyol temsilcisi oldu. Sevilla, üst üste 3, toplamda ise 5. kez UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götürdü.



Real Madrid ile Sevilla arasında yapılan UEFA Süper Kupa maçını Madrid ekibi 3-2 kazandı. Real Madrid, ayrıca yılın son ayında FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da kazandı.



Öte yandan Avrupa'nın 5 büyük ligi olarak adlandırılan İngiltere Premier Lig'de Leicester City, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain, İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus sezonu şampiyon tamamladı.