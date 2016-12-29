Beyaz Gazete Ana Sayfa

Wiggins emekliye ayrıldı

Büyük Britanyalı bisikletçi Bradley Wiggins, spor kariyerini noktaladığını açıkladı.

Spor / 29 Aralık 2016 Perşembe 10:40
Wiggins emekliye ayrıldı

Kariyerinde 5 olimpiyat şampiyonluğu bulunan dünyaca ünlü Büyük Britanyalı bisikletçi Bradley Wiggins emekliye ayrıldı.

Yazılı açıklama yapan 36 yaşındaki Wiggins, spor kariyeriyle çocukluk hayallerini gerçekleştirdiğini belirterek, 'Sporda hayran olduğum tüm kişilerle tanıştım ve 20 yılını doldurduğum kariyerimi artık geride bırakıyorum. 2016, hayatımın önemli bir döneminin sona ermesiyle bitiyor.' ifadelerini kullandı.

Dünyanın en prestijli bisiklet turnuvası Fransa Turu'nu (Tour de France) 2012'de kazanan Wiggins, kariyerinde 5'i altın olmak üzere 8 olimpiyat madalyası elde etmişti.

Londra Olimpiyatları'nda bir saat içerisinde 54 kilometre 526 metre pedal çeviren Büyük Britanyalı sporcu, bu süre zarfında en uzun mesafeyi katederek dünya rekoru kırmıştı.

FransaBisikletDünya RekoruOlimpiyat


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar