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Trabzonspor'da şok istifa !

Trabzonspor Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Asım Örem, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa etti.

Spor / 29 Aralık 2016 Perşembe 15:35
Trabzonspor'da şok istifa !

Örem yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

'Spora ve özellikle futbola emek vermiş aktif sporcu geçmişimle, 30 yıllık akademik ve idari tecrübemle tüm bilgi ve birikimimi kurumsal anlayışla yürütmek üzere onuruma üstlendiğim Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeliğinde tarafıma verilen Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ve Sportif İcra Kurulu üyeliği görevimi, mevcut yönetim anlayışı ile gerçekleştirmem tüm çabalarıma rağmen mümkün olmamıştır. Başkan ve yönetim kurulunun idari yönetim tarzına saygı duymakla birlikte, yönetimin bu ısrarlı anlayış tarzıyla Trabzonspor'a faydalı olamayacağımdan dolayı Trabzonspor yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi bildiririm.'

(Gökmen Şahin / İHA)

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