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Trabzonspor'a 'Fenerbahçe' cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor’a Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeni ile para cezası verdi.

Spor / 29 Aralık 2016 Perşembe 16:03
Trabzonspor'a 'Fenerbahçe' cezası

TFF’nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları çerçevesinde Trabzonspor’a Fenerbahçe mücadelesinde yaşanan saha olayları nedeni ile 15 bin TL para cezası verildi.

TFF’nin internet sitesinden açıklanan PFDK kararları şu şekilde:

“Atiker Konyaspor Kulübünün, 25.12.2016 tarihinde oynanan Akhisar Belediye Gençlikspor - Atiker Konyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor’un, 26.12.2016 tarihinde oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

ADANASPOR

Adanaspor’un, 24.12.2016 tarihinde oynanan Adanaspor - Medipol Başakşehir FK Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,FDT’nin 53/3. ve 53/4. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası a,b bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

BOLUSPOR

Boluspor Kulübünün, 24.12.2016 tarihinde oynanan Boluspor - Evkur Yeni Malatyaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton c bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine, aynı müsabakada Boluspor Kulübü sporcusu Mamadou Dıarra’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

MERSİN

İçel İdman Yurdu Kulübünün, 25.12.2016 tarihinde oynanan İçel İdman yurdu - Bandırmaspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan güney kale arkası e1 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

SİVASSPOR

Sivasspor Kulübünün, 24.12.2016 tarihinde oynanan Sivasspor - Adana Demirspor TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Ve 53/4. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan maraton alt tribün d blok, maraton üst tribün d blok ve güney alt osman seçilmiş tribün d bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

ÜMRANİYESPOR

Ümraniyespor Kulübünün, 25.12.2016 tarihinde oynanan Altınordu - Ümraniyespor TFF 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 5.250.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

SAMSUNSPOR

Samsunspor Kulübü başkanı İsmail Erkurt Tutu’nun, 24.12.2016 tarihinde oynanan Samsunspor - Göztepe A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 gün hak mahrumiyeti ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

ŞANLIURFASPOR

Şanlıurfaspor Kulübünün, 25.12.2016 tarihinde oynanan Şanlıurfaspor - Manisaspor TFF 1. Lig müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı takdiren 26.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Şanlıurfaspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 10.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Şanlıurfaspor Kulübü sporcusu Berkay Can Değirmencioğlu’nun, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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