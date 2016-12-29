Beyaz Gazete Ana Sayfa

Serhat Ulueren'in sunduğu program sona erdi

360 TV'de yayınlanan Telegol programı, kanalın küçülme kararı nedeniyle yayından kaldırıldı. Program, 2001'den beri çeşitli kanallarda yayınlanıyordu.

Spor / 29 Aralık 2016 Perşembe 11:53
Serhat Ulueren'in sunduğu program sona erdi

Serhat Ulueren'in moderatörlüğünü yaptığı Engin Verel, Ümit Karan ve Adnan Aybaba'nın ise yorumcu olarak görev yaptıkları Telegol programı ekranlara veda ediyor.

Program UEFA Şampiyonlar Ligi yayıncısı olan Star Tv'de 2001 yılında Avrupa ve Lig maçlarını yorumlamak amacıyla yayın hayatına başlamış, farklı dönemlerde, farklı televizyon kanallarında ve farklı yorumcu kadrolarıyla yayın hayatına devam etmişti.



KÜÇÜLME KARARI

25 Ağustos 2014 tarihinden bu yana Ethem Sancak'ın sahibi olduğu 360 televizyon kanalında pazar ve pazartesi akşamları yayınlanan Telegol programı kanalın ekonomik küçülme kararı nedeniyle yayından kaldırıldı.

TelevizyonÜmit KaranAdnan AybabaSerhat UluerenEthem Sancak


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar