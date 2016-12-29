Osmanlıspor deplesmandan eli dolu döndü

Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmanlıspor, deplasmanda TFF 1. Lig ekibi Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Osmanlıspor ekibi 3-0 kazandı.



Konuk takımın gollerini 53. dakikada Muhammed Bayır, 79'da Musa Çağıran ve 85. dakikada Erdal Kılıçaslan kaydetti.



Ankara temsilcisi bu skorla birlikte 9 puanla liderliği ele aldı. Onu yine 9 puanla Şanlıurfaspor takip etti. Gaziantepspor ise 6 puan ile 3. sırada bulunuyor.



Mustafa Reşit Akçay'ın ekibi grupta 5. hafta maçını deplasmanda Gaziantepspor ile oynayacak.















