Hakan Çalhanoğlu İngiltere yolcusu

İngiltere Premier Lig lideri Chelsea, Hakan Çalhanoğlu'nu bir süreden bu yana scout'larına izlettiriyor. Daily Star'ın haberine göre İtalyan teknik direktör Conte, Bayer Leverkusenli ofansif orta saha oyuncusunu gözüne kestirdi.



Ancak Chelsea'nin işi zor. Çünkü Çalhanoğlu'nun peşinde Arsenal, Tottenham, Manchester United ve Everton da var.



4 GOL 4 ASİST YAPTI



Hakan'ın yanı sıra Julian Brandt da bu kulüplerin hedefinde. 26 kez milli formayı giyen Hakan bu sezon şu ana kadar 4 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.







12.5 MİLYON STERLİNE TRANSFER OLMUŞTU



22 yaşındaki milli futbolcu 2014'te Hamburg'tan Leerkusen'e 12,5 milyon sterline tranesfer olmuştu. Hakan'ın Leverkusen'le halen 2,5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.



