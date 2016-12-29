Gençlerbirliği: 6 - 0 Amedspor

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Amed Sportif'i 6-0'lık farklı skorla adeta ezdi geçti.



Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve Bülent Birincioğlu'nun düdük çaldığı maçta ev sahibi ekibin gollerini 1. ve 12. dakikalarda Marko Milinkovic, 14. ve 60. dakikalarda Ahmet Oğuz, 47. dakikada Samuel Owursu ve 82. dakikada Vedat Muriqi kaydederken Muriqi 30. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.



Karşılaşmadan 6-0'lık rahat skorla galip ayrılan Ankara temsilcisi 9 puana ulaşarak C Grubu'nda liderliğini pekiştirirken son sıradaki Amed Sportif 1 puanda kaldı.



Öte yandan Gençlerbirliği oyuncuları gol ardından asker selamı verdi.





