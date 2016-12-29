Galatasaray'da bir ayrılık daha

Galatasaray'ın sezon başında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'tan kiraladığı İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson'un sözleşmesi feshedildi.



Eylül ayında İzlanda milli takım kampındayken dizinden sakatlanan ve ameliyat olan 26 yaşındaki golcü futbolcu, bir türlü iyileşemeyince teknik direktör Jan Olde Riekerink'in gözünden düştü.







RIEJERINK 'GİTSİN' DEDİ



Riekerink'in yönetime sunduğu rapor doğrultusunda yolların ayrıldığı Sigthorsson, yarım sezonluk alacağı karşılığında yönetimle anlaşarak sarı kırmızılı takımla yollarını ayırdı.



Diğer yandan Riekerink'in gözüne giremeyen Salih Dursun da Antalyaspor'a transfer oluyor.