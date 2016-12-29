Galatasaray'a büyük gelir

Sarı-kırmızılıların internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



'Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Emlak GYO) ile ana ortağımız Galatasaray Spor Kulübü Derneği, mülkiyeti Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ait toplam yüz ölçümü 1.098.649,18 metrekare olan arsalar üzerinde proje geliştirmek üzere 29.06.2016 tarihinde protokol, 27.12.2016 tarihinde ek protokol imzalamışlardır. Emlak Konut GYO'nun söz konusu arsalar üzerinde geliştireceği projelerdeki minimum Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı 508.729.251,72 TL olacaktır. İhale yöntemi ile geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirin yüzde 80'i Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne, yüzde 20'si Emlak Konut'a ait olmak üzere paylaşım yapılacaktır.'



