Fenerbahçe ile Trabzonspor masaya oturdu

Süper Lig'de ilk yarının bitimiyle birlikte transfer savaşları da başlarken Trabzonspor'la sözleşme uzatmayı kabul etmeyen Mehmet Ekici'nin nereye gideceği konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.



Habertürk gazetesinin haberine göre, 26 yaşındaki oyuncunun durumunu uzun süredir takip eden G.Saray, Fırtına'nın 1.8 milyon Euro'luk önerisini reddeden Ekici'ye yıllık 2 milyon Euro teklif edip olumlu yanıt aldı. Yıldız ismi, 31 yaşındaki Selçuk İnan'ın yerine monte etmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar, yapılan prensip anlaşmasını ön protokole döküp işini garantiye almak istese de Trabzon cephesinden gelen son hamle her şeyin rengini değiştirdi.







'AATIF'I BONSERVİSİYLE VERİN'



Aslan'ın kendileri ile görüşmeden oyuncusuyla temasa geçmesinden rahatsız olan Bordo-Mavililer, sürpriz bir şekilde F.Bahçe'nin kapısını çaldı. Sezon sonunda bedava gidecek olan Ekici'yi devre arası için Sarı-Lacivertliler'e öneren Trabzonlu kurmaylar, yetenekli orta sahaya karşılık olarak 'Aatif'ı bonservisiyle, bir oyuncuyu da kiralık verin' teklifinde bulundu.



Orta alana takviye arayışı içerisinde olan F.Bahçeli yöneticiler, bu öneriye sıcak bakarken Aatif'ın, Trabzon'a gitmeye şimdilik yanaşmadığı belirtildi. Kiralık isim için ise Stoch veya Salih'in gündemde olduğu bildirildi.







'KULÜPTEN KÖTÜ AYRILMAK İSTEMEM'



Diğer taraftan Fanatik gazetesinde yer alan haberde ise Mehmet Ekici'nin Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya, 'Ben sözleşme yenilemeyi düşünmüyorum. Sezon sonunda bedelsiz ayrılacağıma beni devre arasında satın, Trabzonspor para kazansın. Çünkü güzel anılarımın olduğu bir şehirden ve kulüpten kötü, para kazandırmadan ayrılmak istemem. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'dan teklif aldım. Hepsinin şartları bana uyar. Size en iyi teklifi kim yaparsa onu tercih edebilirsiniz' dediği ileri sürüldü.



Başkan Muharrem Usta'nın da samimi tavrından ötürü Mehmet Ekici'ye teşekkür ettikten sonra, 'Biraz daha düşün. Biz de düşünelim. Bir daha bunu konuşalım' sözleriyle rotayı çizdiği belirtildi.