Fenerbahçe 6-0 Menemen Belediye

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Spor Toto 2. Lig temsilcisi Menemen Belediyespor'la karşılaştı. Kadıköy'de oynanan ve hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşmayı 6-0 kazanan Advocaat'ın ekibi 2016'nın son maçını kazanarak devre arasına moralli girmenin keyfini yaşadı.



Grupta 4 maç sonunda 7 puan toplayan sarı-lacivertliler lider Gençlerbirliği'nin ardından 2. sırada yer aldı.



Fernandao'nun biri röveşatayla olmak üzere 3 gol atarak yıldızlaştığı maçta diğer golleri Martin Skrtel, Samed Karakoc ve Miroslav Stoch kaydetti.







Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 4. haftasında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor karşısında, takımında 7 değişiklik yaptı.



Hollandalı teknik adam, Spor Toto Süper Lig'de ilk 16 haftalık bölümün son maçında Trabzonspor'u deplasmanda 3-0 yendikleri maçın 11'inde rotasyona gitti. Trabzonspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan futbolculardan Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Roman Neustaedter ve Jose Fernandao, Menemen Belediyespor karşısında da forma giydi.







Trabzonspor maçında görev yapan Volkan Demirel, Simon Kjaer, Mehmet Topal, Josef de Souza, Moussa Sow, Alper Potuk ve Jeremain Lens, kupa karşılaşmasında 11'de bulunmadı. Bu futbolcuların yerine Advocaat, Fabiano Riberio, Martin Skrtel, Caner Koca, Salih Uçan, Ozan Tufan, Ramazan Civelek ve Miroslav Stoch'a şans verdi.







Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde ise Ertuğrul Taşkıran, Hasan Ali Kaldırım, Alper Potuk, Savaş Polat, Muhammed Samed Karakoç, Yiğithan Güveli ve Erdi Can Şehit yer aldı.

Fenerbahçe-Menemen Belediyespor maçına sarı-lacivertli taraftarlar ilgi göstermedi.



Ülker Stadı'nda oynanan maçta tribünlerin tamamına yakını boş kaldı. Yaklaşık 50 bin seyirci kapasiteli statta bine yakın sarı-lacivertli taraftar bulundu. İzmir ekibinin yaklaşık 150 taraftarı da maçı deplasman tribününden izledi.