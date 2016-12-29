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Arda'ya inanılmaz teklif

İspanyol gazetesi Sport, bugünkü manşetinde Arda Turan için gelen 40 milyon Euro'luk transfer teklifine yer verdi. Arda teklifi kabul ederse, neredeyse Messi kadar kazanacak.

Spor / 29 Aralık 2016 Perşembe 10:09
Arda'ya inanılmaz teklif

Arda Turan'ın yakın arkadaşı Burak Yılmaz'ın da forma giydiği Beijing Guoan'ın Barcelona'ya 40 milyon Euro teklif ettikleri ileri sürüldü.

15 MİLYON EURO MAAŞ

Sport gazetesi kapağında yer alan haberde, milli futbolcu Arda Turan'a yıllık 15 milyon Euro maaş teklif edildiği yer aldı.

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, kulübünden yaklaşık olarak 20 milyon Euro kazanıyor.


BarcelonaÇinLionel MessiMilli FutbolcuArda Turan


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