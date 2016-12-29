Arda'ya inanılmaz teklif

Arda Turan'ın yakın arkadaşı Burak Yılmaz'ın da forma giydiği Beijing Guoan'ın Barcelona'ya 40 milyon Euro teklif ettikleri ileri sürüldü.



15 MİLYON EURO MAAŞ



Sport gazetesi kapağında yer alan haberde, milli futbolcu Arda Turan'a yıllık 15 milyon Euro maaş teklif edildiği yer aldı.



Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, kulübünden yaklaşık olarak 20 milyon Euro kazanıyor.





