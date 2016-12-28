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Tuzla-Galatasaray maçı için şok iddia

Tuzlaspor'un 3-2 kazandığı Galatasaray maçı sonrası büyük bir iddia ortaya atıldı. Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar maçta şike yapıldığına dair bir mesajı sosyal medyadan paylaştı.

Spor / 28 Aralık 2016 Çarşamba 23:24
Tuzla-Galatasaray maçı için şok iddia

Ziraat Türkiye Kupası 4. haftasında ilginç bir maç geride kaldı.

Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan ilk devrenin ardından maç bambaşka bir havaya büründü.

Tuzlaspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından şike iddiaları gündeme geldi.

Galatasaraylı 2 oyuncunun atılması da bu iddiaları körükledi.

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Tuzlaspor-Galatasaray maçıyla ilgili önemli bir iddia gündeme getirdi.

Galatasaray'da bugün ilk 11'de Tuzlaspora karşı sahaya çıkan Hamit Altıntop'un Tuzlaspor Yönetimi'nde de yer aldığını hatırlattı.


TuzlasporHamit AltıntopZiraat Türkiye KupasıŞikeAhmet Çakar


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