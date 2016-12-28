Tuzla-Galatasaray maçı için şok iddia

Tuzlaspor'un 3-2 kazandığı Galatasaray maçı sonrası büyük bir iddia ortaya atıldı. Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar maçta şike yapıldığına dair bir mesajı sosyal medyadan paylaştı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. haftasında ilginç bir maç geride kaldı.
Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan ilk devrenin ardından maç bambaşka bir havaya büründü.
Tuzlaspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın ardından şike iddiaları gündeme geldi.
Galatasaraylı 2 oyuncunun atılması da bu iddiaları körükledi.
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Tuzlaspor-Galatasaray maçıyla ilgili önemli bir iddia gündeme getirdi.
Galatasaray'da bugün ilk 11'de Tuzlaspora karşı sahaya çıkan Hamit Altıntop'un Tuzlaspor Yönetimi'nde de yer aldığını hatırlattı.