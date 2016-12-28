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Tümer Metin'in işine son verildi

Katarlıların satın aldığı Lig TV'de Maraton programında Tümer Metin'in yerine Hollandalı eski futbolcu Ruud Gullit görev yapacak.

Spor / 28 Aralık 2016 Çarşamba 16:29
Tümer Metin'in işine son verildi

Katar merkezli Bein Sport şirketinin satın almasından sonra kadrosunu güçlendirmek isteyen ve daha global yayınlarla izleyenlerini buluşturmayı hedefleyen Lig Tv, birçok programında değişikliğe gidecek.

İlk transferini, yıllardan beri Ntvspor ile özdeşleşen basketbol spikeri İsmail Şenol'u kadrosuna katarak yapan Katar merkezli şirket, Şansal Büyüka'nın sunduğu Maraton programında da kan değişikliği yapacak.

RUUD GULLIT GELİYOR

Yerli yorumcuların yanı sıra, uluslararası piyasada da tanınmış isimleri bünyesine katmak isteyen şirket yöneticileri, ilk hamle olarak Holandalı eski efsane futbolcu Ruud Gullit ile anlaştı.

Gullit, ligin ikinci yarısı itibariyle programdaki yerini alacak ve Şansal Büyüka ve Metin Tekin'e eşlik edecek.




Şansal BüyükaLig TvMaratonRuud GullitTümer Metin


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