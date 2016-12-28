Trabzonspor tesislerinde kavga!

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Trabzonspor kafilesinin tesislere dönüşü sırasında kavga çıktı.



Bordo-mavili takım otobüsünü aracıyla takip eden bir taraftarın teknik direktör Ersun Yanal ve futbolculara hakaret ettiği için kavganın çıktığı öne sürüldü.

Taraftara otobüsten inen Uğur Demirok'un sinirlenerek yumruk attığı, Okay Yokuşlu'nun da kavgaya karıştığı bildirildi. Araya giren güvenlik güçlerinin taraftarı olay yerinden uzaklaştırdığı ifade edildi.