Beyaz Gazete Ana Sayfa

THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 15. haftanın açılış maçında Anadolu Efes, sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

Spor / 28 Aralık 2016 Çarşamba 10:44
THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı yarın ve 30 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalar ile yaşanacak ve normal sezonun ilk yarısı bu maçlarla sona erecek. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Real Madrid'i Abdi İpekçi Spor Salonu'nda ağırlayacak. Fenerbahçe Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olurken, Galatasaray Odeabank ise Brose Baskets Bamberg ile İstanbul'da oynayacak. Haftanın son maçında Darrüşafaka Doğuş İspanya'da Barcelona Lassa ile karşılaşacak.

THY Euroleegue'de 15. haftada oynanacak maçların programı şöyle:

29 Aralık Perşembe

20.00 Anadolu Efes - Real Madrid

21.00 Kızılyıldız - CSKA Moscow

22.00 Olympiakos - Fenerbahçe

22.45 EA7 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas

23.00 Baskonia - Maccabi FOX Tel Aviv

30 Aralık Cuma

19.00 UNICS Kazan - Panathinaikos Superfoods

20.00 Galatasaray Odeabank - Brose Baskets Bamberg

23.00 FC Barcelona Lassa - Darüşşafaka Doğuş

Abdi İpekçiEuroleagueAnadolu EfesPanathinaikosDarüşşafaka Doğuş


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar