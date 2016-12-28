THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı yarın ve 30 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalar ile yaşanacak ve normal sezonun ilk yarısı bu maçlarla sona erecek. Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Real Madrid'i Abdi İpekçi Spor Salonu'nda ağırlayacak. Fenerbahçe Yunan ekibi Olympiakos'a konuk olurken, Galatasaray Odeabank ise Brose Baskets Bamberg ile İstanbul'da oynayacak. Haftanın son maçında Darrüşafaka Doğuş İspanya'da Barcelona Lassa ile karşılaşacak.



THY Euroleegue'de 15. haftada oynanacak maçların programı şöyle:



29 Aralık Perşembe



20.00 Anadolu Efes - Real Madrid



21.00 Kızılyıldız - CSKA Moscow



22.00 Olympiakos - Fenerbahçe



22.45 EA7 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas



23.00 Baskonia - Maccabi FOX Tel Aviv



30 Aralık Cuma



19.00 UNICS Kazan - Panathinaikos Superfoods



20.00 Galatasaray Odeabank - Brose Baskets Bamberg



23.00 FC Barcelona Lassa - Darüşşafaka Doğuş