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Şenol Güneş'ten Eto'o yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, uzun süredir gündemde yer alan Samuel Eto'o ile konuştu. Tecrübeli hoca net ifadeler kullanmaktan kaçınırken topu yönetime attı.

Spor / 28 Aralık 2016 Çarşamba 03:01
Şenol Güneş'ten Eto'o yorumu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 2-0 yendikleri mücadelede, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Deneyimli teknik adam, son günlerde transferde adı Beşiktaş ile geçen Antalyaspor’un yıldızı Samuel Eto’o hakkındaki soru üzerine, “Ben bilmiyorum, ben de sizden öğrendim. İlgilenmiyorum. Oyuncuları tanıyorum ama uzak duruyorum. Kanaatlerimi asla söylemem; o iyi o kötü, giden o gelen o söylemeyeceğim. Yönetim kurulu karar verecek" dedi.

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, üstün oynayan ve kazanmayı hak eden tarafın kendileri olduğunu belirterek, "Kupa maçıyla bu yılı kapattık. İki takım arasında kalite farkı normal, bu da sahaya ve skora yansıdı." dedi.

Skor ne olursa olsun gol atan ve attıran bir yapıda olmaları gerektiğini vurgulayan Güneş, "Rakibe az pozisyon verme alışkanlığını yakalamalıyız. Bu tip maçlar, az forma şansı yakalayan ve sakatlıktan çıkan oyuncuları görme fırsatı oluyor. Bu bakımdan güzel bir maç oldu." diye konuştu.

Sakatlıklarının ardından sahalara dönen Anderson Talisca ile Aras Özbiliz'i değerlendiren Güneş, "Talisca iştahlı görünüyor. Aras, donuk oynuyor. Genel yapısı öyle. Takım olarak iştahlı ve arzulu olmalıyız. Eksiğimiz o." şeklinde görüş belirtti.

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