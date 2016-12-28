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Riekerink:Utanç duyuyorum

Galatasaray'ın teknik direktörü Jan olde Riekerink, Tuzlaspor maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Spor / 28 Aralık 2016 Çarşamba 23:42
Riekerink:Utanç duyuyorum

Galatasaray , Tuzlaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Üç kırmızı kart çıkan mücadeleyi Galatasaray 9 kişi, Tuzlaspor ise 10 kişi tamamladı. Sarı-Kırmızılı ekip, rakibine 3-2 mağlup oldu.

Maç sonrası Galatasaray teknik direktörü  Jan Olde Riekerink çarpıcı açıklanmalarda bulundu.

İşte Hollandalı'nın maçsonu açıklamaları;

"Aldığımız sonuçtan ve oyuncularımın gösterdiği tavırdan utanç duyuyorum. Benim hazmedemediğim, davranışlarından utanç duyuyorum dediğim, gördüğümüz 2 kırmızı karttı. Devre arasında kırmızı kart görülürse, Konya maçında cezalı olacağını söyledik, uyardık, ama o hareketi yaptılar."

"Mutlaka bazı cezalar olacak ama, bunu burada konuşmam doğru olmaz. Böyle bir maçtan, böyle bir skordan sonra bunu kabullenmek, konuşmak kolay değil. İlk yarıyı böyle tamamlamamamız gerekiyordu, ilk yarının son maçının böyle olmaması gerekiyordu. Transfer dönemi çok çok önemli ve değerlendirmelerimizi yapıyoruz. FFP var, kurallara uymamız lazım."

"11 kişi tamamlasaydık, bu maç farklı olabilirdi. Bugünkü sonuçla, oynamayan oyuncuların performansı bağlı değil. Kupa maçlarına bakıyoruz, bu isimler fark yaratamadı."

Kırmızı KartTuzlasporZiraat Türkiye KupasıGalatasaray


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