Porto'dan Aboubakar hamlesi

Portekiz ekibi Porto, satın alma opsiyonu 10 milyon Euro olan Aboubakar için Beşiktaş'a yüzde 25 indirim yaptı, "7.5 milyon Euro'ya satalım." dedi.
Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı Aboubakar için Porto kulübü, bonservisinin alınıp alınmayacağını sordu. Siyah-beyazlılar, 'Mayısa kadar bekleyeceğiz' yanıtını verince Portekiz ekibi, 'Size %25 indirim yapalım, 7.5 milyon Euro'ya alın' önerisini getirdi.
Beşiktaş da bunun üzerine 'En fazla 3.5 milyon Euro verebiliriz' diyerek karşı bir hamlede bulundu.