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Porto'dan Aboubakar hamlesi

Portekiz ekibi Porto, satın alma opsiyonu 10 milyon Euro olan Aboubakar için Beşiktaş'a yüzde 25 indirim yaptı, "7.5 milyon Euro'ya satalım." dedi.

Spor / 28 Aralık 2016 Çarşamba 11:53
Porto'dan Aboubakar hamlesi

Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı Aboubakar için Porto kulübü, bonservisinin alınıp alınmayacağını sordu. Siyah-beyazlılar, 'Mayısa kadar bekleyeceğiz' yanıtını verince Portekiz ekibi, 'Size %25 indirim yapalım, 7.5 milyon Euro'ya alın' önerisini getirdi.

Beşiktaş da bunun üzerine 'En fazla 3.5 milyon Euro verebiliriz' diyerek karşı bir hamlede bulundu.

EuroPortoPortekizBeşiktaş


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