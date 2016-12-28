Porto'dan Aboubakar hamlesi

Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine bağladığı Aboubakar için Porto kulübü, bonservisinin alınıp alınmayacağını sordu. Siyah-beyazlılar, 'Mayısa kadar bekleyeceğiz' yanıtını verince Portekiz ekibi, 'Size %25 indirim yapalım, 7.5 milyon Euro'ya alın' önerisini getirdi.



Beşiktaş da bunun üzerine 'En fazla 3.5 milyon Euro verebiliriz' diyerek karşı bir hamlede bulundu.