Podolski'ye transfer teklifi

Alman basını, Çin Ligi ekiplerinden Evergrande'nin Podolski için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığını, Alman futbolcu için de 9 milyon Euro önerdiğini yazdı.
Almanya'nın en büyük gazetelerinden Bild'in haberine göre Brezilyalı teknik adam Luiz Felipe Scolari'nin çalıştırdığı Guangzhou Evergrande Lukas Podolski için 20 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardı.
YILLIK 9 MİLYON EURO
Kadrosunda Brezilyalı Alan, Paulinho ve Kolombiyalı Jackson Martinez gibi yıldız isimleri bulunduran Guangzhou, 31 yaşındaki Podolski'ye ise yıllık 9 milyon Euro net ücret önerdi. Alman yıldızın bu teklif karşısında sessiz kaldığı ve henüz cevap vermediği belirtildi.
12 MAÇTA 6 GOL 3 ASİST
Sakatlığı sebebiyle ligde son iki maçı kaçıran Podolski bu sezon çıktığı 12 maçta 6 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.