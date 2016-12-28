Podolski'ye transfer teklifi

Almanya'nın en büyük gazetelerinden Bild'in haberine göre Brezilyalı teknik adam Luiz Felipe Scolari'nin çalıştırdığı Guangzhou Evergrande Lukas Podolski için 20 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkardı.



YILLIK 9 MİLYON EURO



Kadrosunda Brezilyalı Alan, Paulinho ve Kolombiyalı Jackson Martinez gibi yıldız isimleri bulunduran Guangzhou, 31 yaşındaki Podolski'ye ise yıllık 9 milyon Euro net ücret önerdi. Alman yıldızın bu teklif karşısında sessiz kaldığı ve henüz cevap vermediği belirtildi.







12 MAÇTA 6 GOL 3 ASİST



Sakatlığı sebebiyle ligde son iki maçı kaçıran Podolski bu sezon çıktığı 12 maçta 6 gol 3 asistlik bir performans sergiledi.