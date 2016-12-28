Muhammet Demir'in bileti kesildi

Gaziantepspor, büyük umutlarla Trabzonspor'a giden ve hayal kırıklığı yaratan Muhammet Demir'le prensipte anlaştı.



Gaziantepspor'da yakaladığı çıkışla isminden söz ettiren 24 yaşındaki Muhammet Demir devre arasında Trabzonspor'a transfer olmuştu. Bordo mavili takımda bekleneni veremeyen genç santrfor bu sezon 7'si ilk 11 olmak üzere 12 karşılaşmada Trabzonspor formasını terletirken 1 kez rakip fileleri havalandırdı.



Kırmızı siyahlılar transferde ilk olarak gözden düşen eski golcüleriyle anlaşma sağladı. Gaziantep ekibi savunma içinde düğmeye bastı.



Brezilyalı stoper yolda



Gaziantepspor yönetiminin, teknik direktör İbrahim Üzülmez'in raporuyla savunma bölgesine takviye yapacağı ve Brezilyalı stoper oyuncuyla anlaşıldığı iddia edildi.



Gaziantep temsilcisi Süper Lig'de 16 haftalık periyotun ardından devreyi 11 puanla 17. sırada tamamladı. Kırmızı-Siyahlılar Ziraat Türkiye Kupasında ise A grubunda 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

