İşte Emre Çolak'ın kahramanı

Instagram hesabından bir açıklama yapan Emre Çolak, “Herkesin bir kahramanı vardır bu hayatta. Bugün futbol oynuyorsam hikâyenin başlangıcındaki isim, Emin Tetikli hocamdır. Kahramanımla siz de tanışın” ifadelerini kullandı ve Tetikli’yle bir fotoğrafını paylaştı.



Emre Çolak, Atışalanıspor’da oynarken hocası olan Emin Tetikli için, “Galatasaray’a gitmemde en büyük pay sahibi” demişti.



