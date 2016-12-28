Beyaz Gazete Ana Sayfa

İşte Emre Çolak'ın kahramanı

İspanya takımlarından Deportivo’da top koşturan Emre Çolak, kahramanının Atışalanıspor’dayken hocası olan Emin Tetikli olduğunu söyledi.

Spor / 28 Aralık 2016 Çarşamba 12:37
İşte Emre Çolak'ın kahramanı

Instagram hesabından bir açıklama yapan Emre Çolak, “Herkesin bir kahramanı vardır bu hayatta. Bugün futbol oynuyorsam hikâyenin başlangıcındaki isim, Emin Tetikli hocamdır. Kahramanımla siz de tanışın” ifadelerini kullandı ve Tetikli’yle bir fotoğrafını paylaştı.

Emre Çolak, Atışalanıspor’da oynarken hocası olan Emin Tetikli için, “Galatasaray’a gitmemde en büyük pay sahibi” demişti.

InstagramEmre Çolak


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar