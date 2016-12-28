Beyaz Gazete Ana Sayfa

Çalımbay'dan transfer açıklaması

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'dan Salih Dursun ile anlaştıklarını söyledi.

Spor / 28 Aralık 2016 Çarşamba 09:34
Çalımbay'dan transfer açıklaması

Radyospor'a konuşan Antalyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Beşiktaş'tan Kerim Frei ve Necip Uysal'ı da kiralık olarak istediklerini söylerken; 'Kerim ve Necip'i kiralık istedim. Nakoulma'yı da geçen sene Kasımpaşa'ya istemiştim. Salih Dursun transferi bitti. Monaco'dan Traore için de ilgimiz var' ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile 2018'e kadar sözleşmesi olan Salih Dursun, bu sezon sadece Türkiye Kupası'nda 16 dakika süre aldı.

Rıza ÇalımbayTürkiye KupasıSalih DursunAntalyaspor


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

OBAMA İSRAİL’E GOL ATTI…AMA !

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar