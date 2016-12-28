Abdullah Avcı'dan Emre Belözoğlu açıklaması

Lider Medipol Başakşehir'in kaptanı ve yıldız oyuncusu Emre Belözoğlu'nun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia ediliyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı konuyla ilgili açıklama yaptı.



Fenerbahçe'nin fizik anlamda ligin en iyi takımı olduğunu belirten Avcı, Emre Belözoğlu ile ilgili çıkan haberler hakkında Gamaspor'a yaptığı açıklamada, " Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye gitmek gibi bir düşüncesinin olduğunu düşünmüyorum. Bizim böyle bir tasarrufumuz yok. Emre Belözoğlu ile bire bir çalıştığınızda dünya çapında bir oyuncu olduğunu fark edebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.



Abdullah Avcı, ligin ikinci yarısında oynanacak ilk 5 maçtaki sonuçların ligdeki rotalarını belirleyeceğini de sözlerine ekledi.