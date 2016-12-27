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Ümit Karan'dan flaş Emre Belözoğlu açıklaması! Transfer...

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Ümit Karan, Medipol Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Spor / 27 Aralık 2016 Salı 00:36
Ümit Karan'dan flaş Emre Belözoğlu açıklaması! Transfer...

Ümit Karan, Trabzonspor- Fenerbahçe maçı sonrası canlı yayında, Emre Belözoğlu hakkında önemli bir açıklamada bulundu.

DEVRE ARASI F.BAHÇE'DE!"

Karan, Medipol Başakşehir formasıyla çok başarılı bir sezon geçiren Emre Belözoğlu için: "Devre arasında Fenerbahçe'ye dönecek, duyumlarıma göre transfer teklifi de yapıldı." dedi.

"FUTBOLU F.BAHÇE'DE BIRAK"

Karan, sarı lacivertlilerin Emre'ye, "Gel tekrar Fenerbahçe'ye. Sezon sonuna kadar oynayabilirsin. Ondan sonra sportif direktör, antrenör gibi görevlerde çalışmanı isteriz. Futbolu Fenerbahçe'de bırak." şeklinde öneride bulunduğu ve Emre Belözoğlu'nun da buna sıcak bakabileceğini söyledi.

Öte yandan Emre Belezöoğlu'nun Medipol Başakşehir ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

36 yaşındaki Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir formasıyla bu sezon ligde 11 maçta çıktı ve 2 gol kaydetti.

Emre BelözoğluÜmit KaranFenerbahçe


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