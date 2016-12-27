Ricardo Quaresma Beşiktaş yönetimini şoke etti!

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ricardo Quaresma'nın ortaya koyduğu başarılı performansla takımına büyük katkı vermesi sonrasında yönetim, kontrat yenileme çalışmalarına başlamıştı. 33 yaşındaki Portekizli oyuncuya 3 yıllık yeni anlaşma öneren Beşiktaş Yönetimi'ne tecrübeli oyuncudan, Çin'den astronomik teklifler gelmesine rağmen, “Evet” yanıtı gelmişti.



Q7'nin, ara transfer döneminde yapılması planlanan yeni anlaşma öncesinde yönetime menajeri aracılığıyla maaş talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Kara Kartal'dan bu sezon 1.7 milyon Euro (6.2 milyon TL) kazanan yıldız oyuncunun, “Takımın en çok kazanan futbolcu Aboubakar. Umarım yeni sözleşmemde onun aldığı maaştan daha az bir miktar yazmaz” diyerek yönetime net mesaj gönderdiği bildirildi.







Kartal'a maliyeti 22 milyon TL!

Beşiktaş'a sezon başında Portekiz ekibi Porto'dan 10 milyon Euro'luk (36.7 milyon TL) satın alma opsiyonuyla kiralanan Aboubakar, Beşiktaş'tan bu sezon 3.3 milyon Euro (12.2 milyon TL) net maaş alıyor. Siyah-beyazlı formayla ortaya koyduğu performansla beklenenin altında bir görüntü sergileyen Kamerunlu futbolcu için yönetim, Porto'ya 2.5 milyon Euro (9.1 milyon TL) da kiralama parası ödemişti.

