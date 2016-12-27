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PSG, Fenerbahçe'yi doğruladı

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı PSG'li Hatem Ben Arfa ile ilgili kulübünden açıklama geldi. Fransız radyosuna konuşan yetkililer görüşmeyi doğrularken, anlaşmanın bittiğine dair net bir bilgi vermedi.

Spor / 27 Aralık 2016 Salı 01:52
PSG, Fenerbahçe'yi doğruladı

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Hatem Ben Arfa konusunda Fransız kulübünden açıklama geldi.

Fransız RMC Sport'a açıklama yapan Paris Saint Germain kulübünün yetkilileri, Fenerbahçe'den gelen teklifi doğruladı fakat anlaşmayla ilgili sır vermedi.

Fenerbahçe ile Hatem Ben Arfa'nın görüştüğü ve prensipta anlaşma sağlandığı belirtilen haberde, sarı lacivertlilerin sezon başında da Ben Arfa ile temas kurduğu fakat Fransız oyuncunun tercihini PSG'den yana kullandığı hatırlatıldı. Fenerbahçe ile Hatem Ben Arfa'nın kiralık olarak görüştüğü PSG'li yetkililer tarafından da doğrulanırken, Paris ekibinin yöneticileri net bir şekilde "transfer bitti" demekten kaçındı.

Goalbien

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