Phelps'ten inanılmaz başarı

Michael Phelps 16 yıllık kariyerine Rio 2016'nın ardından son verdi. Yüzme sporunun gördüğü en başarılı isim olan ABD'li sporcu, Rio'da kazandığı beş altın ve bir gümüş madalya ile kariyerindeki olimpiyat madalyası sayısını inanılması güç bir şekilde 28'e çıkardı.



EN YAKIN TAKİPÇİSİNE 10 MADALYA FARK ATTI



28 madalyayla olimpiyat tarihine adını altın harflerle yazdıran Phelps, bu alanda en yakın takipçisi Sovyet cimnastikçi Larisa Latynina'dan 10 madalya fazla kazanmış durumda ve zirvede tek başına. 31 yaşındaki yüzüncünün kariyeri boyunca kazandığı madalyaların ağırlıklarını toplandığında ise birçok insanın taşımakta zorlanacağı bir rakam karşımıza çıkıyor. Phelps'in kazandığı 23 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalyanın ağırlıkları toplamı tam 8 kilo!







İşte olimpiyat efsanesi Phelps'in madalya karnesi:



ATİNA 2004

6 altın, 2 bronz: 1080 gram



PEKİN 2008

8 altın: 1600 gram



LONDRA 2012

4 altın, 2 gümüş: 2472 gram



RİO 2016

5 altın, 1 gümüş: 3000 gram