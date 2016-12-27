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PFDK'dan F. Bahçe ve Beşiktaş'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Ziraat Türkiye Kupası maçlarındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Fenerbahçe ile Beşiktaş'a para cezası verdi.

Spor / 27 Aralık 2016 Salı 16:07
PFDK'dan F. Bahçe ve Beşiktaş'a ceza

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nın Fenerbahçe'ye, Menemen Belediyespor karşılaşmasında taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 30 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.

Beşiktaş'ın ise Boluspor müsabakasında yine taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 15 bin lira para cezası aldığı aktarıldı.

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