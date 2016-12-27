Beyaz Gazete Ana Sayfa

Hatem Ben Arfa'yı Lig Tv'nin sahibi mi getirdi?

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Hatem Ben Arfa için Derin Futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dan önemli bir iddia geldi.

Spor / 27 Aralık 2016 Salı 01:49
Hatem Ben Arfa'yı Lig Tv'nin sahibi mi getirdi?

Beyaz Tv'de yayınlanan Derin Futbol programında Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Hatem Ben Arfa ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Hatem Ben Arfa'yı transfer etmesinin tamamen büyük bir strateji sonrası gerçekleştiğini söyledi.

Paris Saint Germain'in sahibi Nasser Al-Khelaifi'nin aynı zamanda Lig Tv'nin de sahibi olduğunu söyleyen Ahmet Çakar, PSG'nin patronunun kadrosunda düşünmediği bir oyuncuyu elden çıkarmasının doğru olduğunu Hatem Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye gelmesinin de Lig Tv satışları için önemli olduğunu ifade etti.

PSG'nin ve Lig Tv'nin patronu Nasser Al-Khelaifi'nin Ben Arfa'yı Fenerbahçe'ye göndererek sarı lacivertli kulüple yayıncı kuruluş arasındaki buzları eritmeyi amaçladığını da sözlerine ekledi.

FenerbahçeBeyaz TvStratejiDerin FutbolAhmet Çakar


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

“RUS AYISI” NI ZİNCİRE VURMAK!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

FETÖ ELİYLE RUSYA’YA MESAJ!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

HAYALLERİMİZ VE DÜŞÜNCELERİMİZ

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar