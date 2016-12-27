Hatem Ben Arfa'yı Lig Tv'nin sahibi mi getirdi?

Beyaz Tv'de yayınlanan Derin Futbol programında Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Hatem Ben Arfa ile ilgili flaş bir iddiada bulundu.



Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Hatem Ben Arfa'yı transfer etmesinin tamamen büyük bir strateji sonrası gerçekleştiğini söyledi.



Paris Saint Germain'in sahibi Nasser Al-Khelaifi'nin aynı zamanda Lig Tv'nin de sahibi olduğunu söyleyen Ahmet Çakar, PSG'nin patronunun kadrosunda düşünmediği bir oyuncuyu elden çıkarmasının doğru olduğunu Hatem Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye gelmesinin de Lig Tv satışları için önemli olduğunu ifade etti.



PSG'nin ve Lig Tv'nin patronu Nasser Al-Khelaifi'nin Ben Arfa'yı Fenerbahçe'ye göndererek sarı lacivertli kulüple yayıncı kuruluş arasındaki buzları eritmeyi amaçladığını da sözlerine ekledi.

