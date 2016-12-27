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Galatasaray Mehmet Ekici ile anlaştı

Galatasaray, Trabzonspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılılar transferi devre arasında bitirmek için çabalıyor.

Spor / 27 Aralık 2016 Salı 01:58
Galatasaray Mehmet Ekici ile anlaştı

Galatasaray önemli bir takviyeye hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar sezon sonunda serbest kalacak Mehmet Ekici ile her konuda anlaşmaya vardı. Gamaspor'un haberine göre Galatasaray, transferi devre arasında gerçekleştirmek için Trabzonspor ile görüşecek.

Kısa sürede Trabzonspor'un kapısını çalacak olan Galatasaray bu sayede hem kadroda düşünmediği bazı isimleri bordo mavililere takasla göndererek maliyetlerinden kurtulmak hem de Mehmet Ekici'ye en kısa sürede kavuşmak istiyor.

Trabzonspor'da üçüncü sezonunu yaşayan Mehmet Ekici, bu sezon 19 resmi maçta 3 gol 1 asistle oynadı.

TrabzonsporMehmet EkiciGalatasaray


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