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Eto'o transfer oluyor

Eski Trabzonsporlu Mehmet Yılmaz, Trabzonspor'un Antalyaspor'da forma giyen Samuel Eto'o ile büyük ölçüde anlaştığını söyledi.

Spor / 27 Aralık 2016 Salı 11:14
Eto'o transfer oluyor

Devre arasında kadrosunu güçlendirmesi beklenen Trabzonspor'un Samuel Eto'o ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi.

Trabzonspor'un eski yıldızı Mehmet Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında bordo mavililerin Antalyasporlu futbolcuyu kadrosuna katmak üzere olduğunu açıkladı.

'BÜYÜK AKSİLİK OLMAZSA...'

Yılmaz, 'Yüzde 90 yani bitmiş gibi bir transfer fakat futbolda son dakika çalımları var. Eğer büyük bir aksilik olmazsa Samuel Eto'o Trabzonspor'da' diye konuştu.

TrabzonsporSamuel EtooMehmet Yılmaz


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