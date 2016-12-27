Derin Futbol'da Mannequin Challenge akımı

Sosyal medyada hızla yayılan ve günlük hayatın donması olarak bilinen Mannequin Challenge akımı hızla yayılıyor.



Beyaz Tv ekranlarında Ertem Şener moderatörlüğünde yayınlanan Beyaz Futbol programında neşeli dakikalar yaşandı.



Son dönemin popüler hareketlerinden olan ve moda bir akım haline gelen Mannequin Challenge canlı yayında yapıldı.



Moderatör Ertem Şener, yorumcular Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz canlı yayında dondu.



