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Beşiktaş güle oynaya turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 4 maçında Beşiktaş, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

Spor / 27 Aralık 2016 Salı 22:27
Beşiktaş güle oynaya turladı!

Süper Lig'de araya Gaziantepspor galibiyetiyle giden Beşiktaş, yılın son maçında, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Boluspor ile karşı karşıya geldi. D Grubu 4. maçında rakibini 2-0 yenen siyah-beyazlı ekip, puanını 10'a çıkardı.

Vodafone Arena'da oynanan maçta Beşiktaş sakatlıktan dönen Anderson Talisca'nın 34. dakikada attığı kafa golü ile 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip 72. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun attığı golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0
Kalan sürede başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş, D Grubu'nda puanını 10'a çıkarırken konuk Boluspor 4 puanda kaldı.



BEŞİKTAŞ-BOLUSPOR: 2-0

Beşiktaş: Tolga, Beck, Fatih, Atınç, Adriano, Gökhan İnler, Tolgay, Olcay, Kerim, Talisca, Ömer

Boluspor: Soner, Renato, Necati, Özgür, Fatih, Cumaali, Burak, Umut, Tunahan, İsmail, Ozan

Gol: Dk. 34 Talisca, Dk. 72 Ömer Şişmanoğlu

GaziantepsporÖmer ŞişmanoğluGökhan İnlerZiraat Türkiye KupasıBeşiktaş


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