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Ahmet Çakar: Trabzonspor'u soymuşlar

Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup olan Trabzonspor'a ağır eleştiriler geliyor. Beyaz Tv'de yayınlanan Derin Futbol programında yorumcu Ahmet Çakar bordo mavilileri topa tuttu.

Spor / 27 Aralık 2016 Salı 01:46
Ahmet Çakar: Trabzonspor'u soymuşlar

Beyaz Tv'de yayınlanan Derin Futbol programında yorumcu Ahmet Çakar, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası bordo mavili ekibi sert bir dille eleştirdi.

Çakar: Trabzonspor'u soymuşlar

"Trabzonspor'u soymuşlar. O oyuncuları kim aldı öyle? Başkan Muharrem Usta'ya güvenim sonsuz. Adamlığına kefilim ama kusura bakmasınlar Trabzonspor'u soymuşlar. Mehmet Ekici hariç, Trabzonspor'un hiçbir futbolcusu 3 büyüklerde oynayamaz. Kadro kalitesi çok kötü."

Kütahyalı: 800 binlik adamı 4 milyona aldılar

Ahmet Çakar'ın bu sözlerinin ardından araya giren Rasim Ozan Kütahyalı, geçmiş dönemde Osmanlıspor'un önemli bir oyuncuyla 800 bin Euro karşılığında anlaştığını fakat Osmanlıspor'un 800 bin Euro'yu ödeyemediği için transferin gerçekleşmediğini söyledi.

Rasim Ozan Kütahyalı, Osmanlıspor'un 800 bin Euro'ya anlaşıp parayı bulamadığı için alamadığı oyuncunun Trabzonspor'a 4 milyon Euro'ya gittiğini açıklayarak bordo mavili kulübün yaptığı yanlışlıkları dile getirdi.

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