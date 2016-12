Trabzonspor - Fenerbahçe (CANLI ANLATIM)

Trabzon'da bugün her açıdan bir kapanış gecesi yaşanacak.



Spor Toto Süper Lig'in ilk devresi ve yılın son lig maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bordo-mavililer, yeni stadına geçmeden önce evindeki son maçında sarı-lacivertlileri ağırlıyor. Misafir takım taraftarlarının tribünlerde yer almayacağı mücadelede iki takım da galibiyet istiyor.



Devre arasında transfer yapacak Trabzonspor, alınacak üç puanla ikinci yarıda Avrupa yarışına girmek amacında… Şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe ise lider Başakşehir'in puan kaybını değerlendirmek hedefinde. Avni Aker Stadı'nda oynanacak olan Trabzonspor – Fenerbahçe maçında hakem Ali Palabıyık düdük çalacak.



Trabzonspor 0 - 3 Fenerbahçe



MAÇTAN DAKİKALAR



67' Jeremain Lens takımını rahatlatan golün atan oyuncu. Trabzon şehrinde şimdi skor 0-3.

66' Yusuf Yazici çerceveyi bulan bir vuruş yaptı, fakat top gol cizgisini geçmedi.

63' Yusuf Yazici , tehlikeli pozisyonda kaleyi yoklayan oyuncu oldu.

62' Trabzonspor için oyuncu değişikliği. Fabian Castillo çıkan oyuncu, Güray Gündogdu giren oyuncu.

62' Sert bir şut; fakat top çerçeveyi bulmuyor. Şutu çeken oyuncu Fernandao (Fenerbahçe).

61' Gole yaklaşan takım Fenerbahçe oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Moussa Sow.

60' Trabzonspor takımında sarı kart gören oyuncu Dame N'Doye.

55' Sert bir şut; fakat top çerçeveyi bulmuyor. Şutu çeken oyuncu Okay Yokuslu (Trabzonspor).

54' Fenerbahçe , Fernandao ile gole çok yaklaştı; fakat top kaleyi bulmadı... Aut.

52' Sert bir şut; fakat top çerçeveyi bulmuyor. Şutu çeken oyuncu Potuk,Alper (Fenerbahçe).

49' Ali Palabiyik elini cebine attı ve sarı kartını Fenerbahçe takımının oyuncusu Fernandao için kullandı.

46' Ali Palabiyik, Hüseyin Avni Aker Stadium stadyumundaki maçın ikinci yarısını başlattı.

46' Trabzonspor oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Yusuf Yazici, çıkan oyuncu Ogenyi Onazi.



45' Maçın hakemi ilk yarının son düdüğünü çaldı.

45+1' Maçın hakemi Ali Palabiyik saha kenarındaki 4. Hakeme 1. Devre sonuna 1 dk. Ekleneceğini gösterdi.

44' Ali Palabiyik Fenerbahçe için ofsayt kararı veriyor.

40' Jeremain Lens harika oynadı ve asist yaptı.

40' Hüseyin Avni Aker Stadium stadında farkı açan golünü atan oyuncu Moussa Sow . Durum şimdi 0-2.

36' Trabzonspor , Mehmet Ekici ile gole çok yaklaştı; fakat top kaleyi bulmadı... Aut.

35' Roman Neustadter az önceki hareketinden dolayı sarı kart ile cezalandırıldı.

34' Ofsayta düşen takım Fenerbahçe.

29' Fenerbahçe penaltıyı kullanan taraf oldu. Topu ağlara göndermeyi başaran oyuncu Fernandao . Durum şimdi 0-1.

28' Maçın hakemi Ali Palabiyik düdüğünü çalıyor ve maçı durduruyor. Penaltıı!! Hüseyin Avni Aker Stadium stadyumunda penaltıyı kullanacak taraf Fenerbahçe.

28' Trabzonspor takımında kırmızı kart gören oyuncu Yusuf Erdogan.

27' Hüseyin Avni Aker Stadium stadında, Jeremain Lens sahanın sağ köşe gönderinden korner atışı kullanacak.

23' Müsabaka kaldığı yerden devam edecek.

23' Mehmet Ekici hafif bir sakatlıktan sonra tekrar sahada.

20' Trabzon , Hüseyin Avni Aker Stadium stadyumunda Zeki Yavru kafayla harika bir şut atıyor. Fenerbahçe takımı son anda tehlikeyi önlüyor.

21' Mehmet Topal maçta ilk sarı kartını görüyor. Maçın geri kalan süresinde daha dikkatli olması gerekiyor!

19' Fenerbahçe , Fernandao ile gole çok yaklaştı; fakat top kaleyi bulmadı... Aut.

16' Yardımcı hakem bayrağını kaldırıyor .... Ofsayt. Fenerbahçe takımında ofsayta düşen oyuncu Fernandao

10' Maçın hakemi Ali Palabiyik yardımcısıyla göz göze geliyor... Ofsayt. Ofsayta düşen oyuncu: Simon Kjaer (Fenerbahçe)

10' Hüseyin Avni Aker Stadium stadında, Trabzonspor takımı şimdi sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak.

6' Mustafa Akbas çektiği şut üst direkten dönüyor. Trabzonspor takımı çok önemli bir gol fırsatından yararlanamadı.

6' Maçın hakemi Ali Palabiyik, Trabzonspor takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

1' Trabzon şehrinde maçın hakemi mücadeleyi başlatan düdüğü çaldı.



İLK 11'LER

Trabzonspor: Onur, Zeki, Durica, Uğur, Mustafa Akbaş, Onazi, Okay, Mehmet Ekici, Castillo, Yusuf Erdoğan, N'Doye



Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Josef de Souza, Lens, Alper, Sow, Fernandao